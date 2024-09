Fratoianni | La nomine Rai? Non abbiamo tradito il Pd Con Schlein ho un rapporto bellissimo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il personaggio Nicola, il Metternich con la falce, il martello e la spremuta d’arancia. Riassumendo, il leader di Avs (insieme ad Angelo Bonelli) vota per il cdacon Giuseppe Conte, e si vota un fior di consigliere, Roberto Natale, ex leader di Usig, presidente FNSI, portavoce di Laura Boldrini (lo era insieme a Flavio Alivernini , oggi portavoce di Elly). Caro, grande mossa, la seconda volta che turlupina Elly. Aveteil patto? “, no. Ci siamo appena visti con Elly”. Ah. “I rapporti sono ottimi, ci sentiamo sempre”. Doppio ah. “A me interessa che inci sia un rappresentante come Natale, uno che conosce labenissimo”. Ma Elly dice che avete rotto gli accordi. Siete felloni? “La riformaè stata incardinata. Non faremo scambi e inciuci per vicedirezioni”.