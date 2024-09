Final Fantasy Pixel Remastered Collection annunciata la versione Xbox Series X|S

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 26 settembre 2024) Square Enix ha partecipato all’Tokyo Game Show 2024 Broadcast per annunciare laperXS, consentendo in questo modo anche ai possessori delle console di Microsoft di poter giocare i primi capitoli della celeberrima serie JRPG. Segnaliamo che laRemasterè una raccolta che include i primi sei capitoli principali diinrimasterizzata, ragion per cui dall’1 al 6, presentando una grafica inart aggiornata e contraddistinta da una risoluzione HD. Inoltre laè caratterizzata dalla presenza di una colonna sonora riarrangiata supervisionata direttamente da Nobuo Uematsu, con tutta una serie di funzionalità extra volte a rendere più piacevole l’esperienza di gioco.