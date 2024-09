Europa League Juric | Penso solo a vincere la partita Pellegrini non ci sarà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma 26 settembre 2024 - Oggi la squadra si attende al giudizio del campo, l'è alle porte e in palio c'è un trofeo, sfuggito sempre per pochissimo nelle ultime due stagione europee dei giallorossi. Ma se la squadra capitolina ha macinato chilometri nelle competizioni continentali delle ultime stagioni, per il suo neo-allenatore, Ivan, si tratterà di un debutto nel ruolo di allenatore. Unamolto sentita per il tecnico in un periodo molto delicato per la squadra. Un mix importante di emozioni forti, che l'allenatore ha raccontato in conferenza stampa nella giornata di ieri, vigilia della sfida contro l'Athletic Club di Bilbao. Ecco le sue parole. La prima domanda per l'allenatore è legata al turnover e alla gestione della rosa in vista di questo triplice impegno che i giallorossi dovranno sostenere. "Non abbiamo ancora deciso chi scenderà in campo.