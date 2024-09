Derrick Rose come Ronaldo | quando il fenomeno è di cristallo fa sognare e piangere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) The Debut. The Return. The End. Si chiude oggi la carriera di, uno dei più grandi campioni dell’ultimo ventennio NBA. Una storia, quella del nativo Chicago, che ricorda, per certi versi, quella di“Il”: talento impossibile da categorizzare con parametri già esistenti in natura, ma maledetto al punto da risultare incontenibile in un corpo che la stessa natura, il destino o la sfortuna hanno reso fragile. Unche illumina gli stessi occhi che fa lacrimare una volta in frantumi.: le proiezioni di Michael Jordan e Pelè Esiste un prima e un dopo Michael Jordan nella storia del basket, con particolare e ovvio riferimento alla storia della Chicago cestistica.