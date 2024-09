Dalle agevolazioni fiscali sull’acquisto dell’abitazione principale fino alle misure volte a favorire l’accesso ai mutui bisognerà attendere la Legge di Bilancio per il prossimo anno Intanto però qualche informazione c' è già

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si sta discutendo in questi giorni delladi2025, lache contiene le entrate che permetterallo Stato di fare o meno alcune spese l’successivo. Tra leal centro della cosiddetta Finanziaria, c’è sicuramente il bonus prima casa. Esso consente di accedere ad agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie a catastali dovute in caso di acquisto. La misura è diventata permanente, a differenza del bonus prima casa e quello per i mutui per gli under 36 che invece devono essere rinnovati.