Confartigianato mancano oltre 828mila lavoratori green

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le Pmi faticano a trovare personale con elevate competenze: ne300, pari al 51,9% del totale della manodopera richiesta con queste caratteristiche (quasi un milione e 600 mila, dati 2023), in particolareesperti di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale. E' quanto emerge da una rilevazione presentata dadurante la convention 'Energies and TransitionHigh School', in corso a Chia (Cagliari). Secondo lo studio di, il fabbisogno di personale con competenzeè più alto tra le piccole imprese: riguarda il 45,8% deirichiesti,dieci punti in più rispetto al 35% delle imprese medio-grandi.