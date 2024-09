Commerzbank vede utili per 36 miliardi al 2027 Domani i primi incontri con Unicredit

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), seconda banca tedesca e “preda” di, si attende un significativo aumento dei profitti da qui al, anno in cui l’utile dovrebbe superare i 3di euro. Buona parte, 90%, dovrebbero finire ai soci. Idue al momento sono, al 9% ma con opzioni per salire fino al 21% e lo Stato tedesco con il 12%. La nuova amministratrice delegata Bettina Orlopp avràil primo incontro con i vertici della banca italiana. Intervenendo al Bofa ceo conference afferma che intende valutare tutte le proposte strategiche in arrivo e vuole stabilità per valutare le opzioni. Inoltre l’amministratrice delegata sottolinea che non farà vendite rapide come strategia di difesa e non farà acquisizioni folli per difendere l’indipendenza.