Cambium | reti di ultima generazione per l’automazione del magazzino e la connettività

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – RTS Group, basata a Padova, opera nel settore dei ricambi auto, distribuendo all’ingrosso per il Triveneto una estesa gamma di componenti per auto, oltre 100.000 articoli a catalogo, tra prodotti dedicati al settore elettrico e soluzioni riservate a quello meccanico. RTS ha progettato la costruzione di un nuovo polo logistico di circa 7500MQ su 3 livelli, con scaffalature metalliche, dotato di un sistema di automazione per la gestione delle merci dal picking alla spedizione. L’applicativo WMS (Warehouse Management System) in uso si basa su Android e come endpoint vengono utilizzati dei palmari con lettore barcode che necessitano di costante connessione Wireless sia 2.4GHz sia 5GHz. La tipologia delle scaffalature e delle merci gestite (ricambi per auto, elementi in metallo, gomma, plastica) schermano il segnale wireless.