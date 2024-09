Cambio gomme invernali 2024-2025 | quando scatta l’obbligo e cosa rischia chi non lo rispetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 25 settembre- Si avvicina l’appuntamento col. Come ogni anno, per la stagione freddaogni veicolo dovrà essere munito di pneumatici adatti alle temperature. Ecco le date dele i consigli per muoversi in sicurezza. DatePer la stagione invernale, l'obbligo di circolare con pneumaticiinizia il 15 novembre e rimane valido fino al 15 aprile dell'anno successivo, momento in cui sarà necessario ripristinare leestive. È comunque possibile iniziare a sostituire leestive con quellegià a partire dal 15 ottobre, senza il rischio di incorrere in sanzioni fino al 15 novembre. Tuttavia, è sempre opportuno consultare il sito Anas o portali degli enti del territorio competenti per tenere conto di eventuali differenze regionali.