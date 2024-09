Thunderbolts* | il trailer svela piani alternativi per Sentry e per la Avengers Tower

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024): ilpere per laI Marvel Studios non hanno rivelato Theneldi ieri di, ma siamo riusciti a incontrare “Bob” di Lewis Pullman. Mentre l’anteprima non è riuscita a far luce sul suo ruolo nel film, abbiamo scoperto, via comicbookmovie.com, un paio di indizi molto intriganti. Quando Yelena Belova entra nella struttura dove incontra gli altri Thunderbolts e Bob, si possono vedere dei progetti che mostrano diverse varianti del logo e dell’acconciatura di The. Questi pezzi di carta apparentemente riportano il logo OXE, un’organizzazione che sappiamo sarebbe stata presente in questo film. Nei fumetti Ultimate, Valentina Allegra de Fountaine era la presidente del gruppo e, sebbene si riveli poco su OXE, viene descritta come la “più grande holding del mondo”.