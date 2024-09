Sposo non si presenta al ricevimento di nozze | Avevo il mal di testa più forte della mia vita pensavo fosse l’ansia per il matrimonio Ma era un tumore al cervello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “solo nervosismo pre-, invece era unal“. Inizia così il racconto di Nathan Vaughan, 30 anni, al New York Post: quello che doveva essere infatti il giorno più bellosua, si è trasformato in un incubo in un incubo. Tutto è iniziato con un mal dilancinante lo ha colpito proprio mentre si preparava a raggiungere la sua amata Katie all’altare. “Ho preso antidolorifici e medicine per il mal di, pensandosolo un po’ di nervosismo prima del. Ma non è cambiato nulla e il dolore è peggiorato“, ha raccontato Nathan al quotidiano americano. La sofferenza è iniziata intorno alle due del mattino, proprio la notte prima del suocon Katie, 26 anni. “Di tutti i giorni possibili, proprio quello del mio”, ha commentato amaramente Nathan.