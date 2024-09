Sconti e offerte Black Friday | l’evento più atteso dai consumatori si avvicina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gli amanti dello shopping sfrenato avranno già segnato la data sul calendario: il 29 novembre, che corrisponde all’ultimo venerdì di novembre, è il giorno dele si apre la corsa verso le migliori, sia nei negozi fisici che negli store online. Si tratta di una tradizione che, pur derivante dagli Stati Uniti, si è ormai diffusa in quasi tutto il mondo e anche in Italia, dove il, tradotto dall’inglese “venerdì nero”, rappresenta una vera e propria corsa all’acquisto dei migliori prodotti consensazionali; per arrivare preparati, alcuni programmano con anticipo i propri acquisti per accaparrarsi lepiù appetibili su prodotti di abbigliamento, hi-tech ed elettrodomestici.