Salernitana Femminile Orrico | Soddisfatto del primo test

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutistagionale per la1970, reduce dall’allenamento congiunto con lo Spartak C5 di domenica scorsa. Sul match disputato, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano (Sa), a parlare in casa granata è stato il tecnico Vincenzoche ha dichiarato: “Era la prima partita della nuova stagione, quindi c’era un po’ di emozione nonostante fosse un’amichevole. Per noi è stato un match particolare, ilfatto insieme. Ho avuto delle buone indicazioni su ciò che abbiamo proviamo durante queste settimane, sono rimasto. Faccio gli auguri allo Spartak per il loro campionato, augurandogli il meglio e ringraziandoli per questo allenamento congiunto”.