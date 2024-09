Richiamate mazzancolle da supermercati Migross e Coop | possibile presenza di Listeria L’allerta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È stato avviato un richiamo volontario e precauzionale di un lotto di code ditropicali sgusciate e precotte, vendute sotto il marchio Fiorital. Il richiamo riguarda un prodotto distribuito da, motivato dal rischio microbiologico legato allacontaminazione damonocytogenes. Le confezioni interessate sono da 200 grammi, con numero di lotto FB24228470 e scadenza fissata al 10 ottobre 2024. Il prodotto è stato fabbricato da Fiorital Spa nello stabilimento situato in località Marittima, Fabbricato 114, Venezia. La comunicazione invita i consumatori a "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita. Per ulteriori informazioni o chiarimenti ècontattare Fiorital S.p.