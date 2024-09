Regolamento Pisa-Cesena | cosa succede in caso di pareggio nei sedicesimi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildi, match valido per idi finale della Coppa Italia 2024/2025: eccoindi. Da una parte i nerazzurri, dall’altra i bianconeri: due squadre della Serie B che si fronteggiano all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani per fare strada nella coppa nazionale, in particolare per raggiungere gli ottavi di finale contro l’Atalanta. Andiamo però a riepilogarerà indi parità al 90?.INDIIndial 90?, da quest’anno in Coppa Italia sono stati aboliti i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, e si procederà invece direttamente con i calci di rigore: se al termine dei 90? regolamentarisarà in parità , allora subito i tiri dal dischetto per decretare quale formazione sfiderà l’Atalanta agli ottavi.