Rebus San Siro schiaffo dell’Uefa Niente finale di Champions 2027

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La decisione veniva già data per scontata lo scorso 29 agosto, ma ieri è stata ufficializzata: lo stadio di Sannon ospiterà ladiLeague nel. Il comitato esecutivo, la federazione calcistica europea, ieri al termine di un summit a Praga, ha pubblicato un comunicato inequivocabile: "Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio di Sannon sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo delladella UefaLeague del, è stato deciso di non assegnare laa Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con decisione prevista per maggio/giugno 2025".