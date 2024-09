Quando parte Ganna oggi nel Team Relay dei Mondiali | orari startlist tv la squadra dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La staffetta mista a cronometro, lunga 53.7 km, verrà disputata aidi ciclismo di Zurigo 2024 mercoledì 25 settembre: l’Italia schiererà Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Filippo, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini. LA DIRETTA LIVE DELDEIDI CICLISMO DALLE 14.00 Nel complesso saranno 20 le squadre in gara: la prima partirà alle ore 14.00, l’ultima arriverà al traguardo attorno alle ore 17.15: in casa Italia gli uomini partiranno per diciottesimi e terzultimi, e scatteranno alle 16.02.00. La diretta tv della staffetta mista a cronometro sarà assicurata da Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, con passaggio su Rai 2 HD alle 15.30, mentre la diretta streaming sarà affidata a discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale integrale della prova della manifestazione iridata.