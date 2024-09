Pruzzo | Inzaghi chiamato a mini svolta paradossalità su Frattesi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In casa Inter potrebbe arrivare il momento di Davide, conpronto a lanciarlo, complice lo stop di Barella. Commenta– Roberto, su Radio Radio Mattino Sport e News, esorta Simonea cambiare: «Se non ci fosse la nazionalerischia di stare fuori tutta la stagione. Titolare senza Barella? Staremo a vedere se anche in questa situazione rischia la panchina, è paradossale per un giocatore che fa la differenza in nazionale faccia la riserva nel proprio club. Sono scelte dell’allenatore che non stanno pagando per niente in questo momento.ad una, chiaro che tutti vorrebbero giocare con gli stessi undici, ma in certi casi arriva il momento di cambiare e questo è il momento».