Pechino mette altri soldi nelle banche cinesi Ma servirà a poco

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tutto l’oro del mondo non basterà a salvare la Cina. Eppure asono convinti del contrario. Poche ore fa il governo cinese, utilizzando il braccio operativo della Pboc, la banca centrale, ha varato l’ennesimo piano di stimoli per l’economia, nel tentativo di rianimare la crescita del Dragone. Nello specifico, la Pboc ha annunciato un ampio stimolo monetario e misure di sostegno al mercato immobiliare per rilanciare un’economia alle prese con forti pressioni deflazionistiche e che rischia di non raggiungere l’obiettivo di crescita di quest’anno. Il pacchetto, più ampio del previsto, rappresenta l’ultimo tentativo da parte dei funzionaridi ripristinare la fiducia nella seconda economia mondiale, dopo una serie di dati deludenti degli ultimi mesi. Due gli assi portanti del nuovo piano.