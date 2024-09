Osimhen in gol col Galatasaray (in realtà è un clamoroso autogol) – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in gol col(di fatto è unautugol) –Primo gol dinell'avventura turca col Galatasary. Lo realizza in Europa League nella partita Victor segna al 48esimo con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Mertens. Buono lo stacco ma il pallone finisce sui piedi di un difensore del Paok (Baba) che si impappina e si butta il pallone in porta. È un, anche. Poi si divora il gol del 2-0 e pochi minuti dopo il Paok pareggia. Per il resto la partita del nigeriano è stata generosa, a fiammate, ma nulla di trascendentale. Ci sembra ancora lontano dalla forma migliore e anche da una forma accettabile.