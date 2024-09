Olimpiade del muratore vince Lucciarini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Successo per l’dei muratori svoltasi a Fermignano, a cui hanno partecipato oltre 100 concorrenti. Il podio della speciale giornata ideata dalla storica ditta di materiale edile Giusto Gostoli ha visto sul gradino più alto ilCorrado, che ha primeggiato su Gilberto Ruta (argento) e su Livio Iosub (bronzo). Ai tre artigiani del mattone non sono andate medaglia, ma una speciale e unica cazzuola del colore del metallo corrispondente, ossia cazzuola d’oro a, d’argento a Ruta e bronzo a Iosub. La gara si è svolta sabato scorso in occasione del 70esimo anniversario di fondazione della ditta fermignanese.