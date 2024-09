Mirabilandia | Antonio Casanova presenta ' Fantasmi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ravenna, 25 set. (Adnkronos) - Tutti i sabati di ottobre, giovedì 31 ottobre e ancora l'1 e il 2 novembre al calare delle tenebre andrà in scena a- in Piazza Ducati - l'esclusivo, il nuovo show dell'illusionista. In occasione dell'Halloween 2024, torna quindi nel Parco divertimenti più grande d'Italia l'appuntamento con la grande magia che ha fatto registrare negli ultimi tre anni un grande successo. Questa voltatraghetterà il pubblico in una vera seduta spiritica, senza trucchi ma in compagnia di tanti. Il racconto di una festa di Halloween finita in tragedia e ambientata in un antico albergo, accompagnato dalle note della musica di un vecchio grammofono, farà da sfondo alle atmosfere surreali e spettrali dello show.