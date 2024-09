Martina | Papà l' amore grande della vita

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 13.20 Nella tesi di laurea, discussa due anni fa,Gleboni, uccisa a 26 anni dal padre, dedicava proprio a lui e alla mamma il suo lavoro. "A mio padre,l'piùmia. A mia madre, che ci ha creduto prima di me". La madre di, Giusi Massetti, aveva 43 anni. "Viveva per i figli", la ricorda un'insegnante. Sposata da circa 25 anni, la coppia si era separata da poco e lui era tornato dalla madre, anche lei ferita, come un vicino.Conucciso anche un fratellino di 9 anni. Salvo quello di 14 anni.