Maria Montessori - La nouvelle femme recensione | Jasmine Trinca e l' emancipazione dietro al Metodo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La vera storia dell'origine delnon si può raccontare senza approfondire anche la vita personale della dottoressa e pedagogista, interpretata da, su cui si regge tutto il film. In sala dal 26 settembre. Una delle battute più famose di Nanni Moretti è "le parole sono importanti". Ha ragione: le parole non indicano soltanto le cose, ma rivelano anche l'intenzione con cui ci approcciamo a esse. Ecco perché negli ultimi anni - nonostante i più accaniti avversari del "politicamente corretto" non riescano a parlare di altro se non di censura ogni volta che si affronta l'argomento - si sta ragionando molto sui termini con cui definire le persone. Perché a chi usa certe parole, nel concreto, non succede nulla (e sarebbe disonesto affermare il contrario), mentre chi si sente appellare con termini spregiativi può