Marco Tardelli per il mondo sei un mito per me sei tutto il mondo | la dedica speciale di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 per i 70 anni del compagno

(Di mercoledì 25 settembre 2024)spegne 70 candeline. L’ex calciatore italiano, divenuto celebre per quel gol che consegnò all’Italia la terza coppa delnel 1982, ha festeggiato ieri, 24 settembre, il suo compleanno. Un’occasione, celebrata con unaaltrettanto, quella della sua compagna,. A5, infatti, la conduttrice televisiva si è commossa vedendo le immagini die della sua iconica esultanza in finale ai Mondiali dell’82. “L’amore travolgente è per, nel loro rifugio a Pantelleria – recita il video mostrato durante la messa in onda -. Un amore che li ha colti all’improvviso, in età matura e per questo destinato a durare., per, è casa ed è lì che desidera abitare”. La stessa conduttrice, commossa, ha poi fatto i suoi più calorosi auguri al: “Buon compleanno amore mio! Ora torno a casa“, ha detto in diretta.