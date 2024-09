Lucilla la voce più amata dai bambini Un miliardo di visualizzazioni per la regina della baby dance

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 25 settembre 2024 - I numeri non dicono tutto. Perché dietro settecentomila followers e oltre undisu YouTube c'è lavoro, talento e professionalità, che fanno rima con: età indefinita, chioma rossissima e sorriso travolgente tra i segni particolari, e un unico segreto, imparare divertendosi. Così ha conquistato il cuore di tre generazioni - nonni, genitori e figli - diventando la reginetta; ora è attesa da una nuova missione impossibile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, in occasionenotte più temuta dai: come riuscirà la Fatina del Sole a sconfiggere la paura delle tenebre? Abbiamo provato a chiederglielo.