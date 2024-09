Laura Pausini presenta il nuovo singolo ‘Ciao Chao’ su un bus scoperto a Milano | un viaggio emozionante tra musica e ricordi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il 27 settembre esce Ciao/Chao, ildidisponibile in doppia versione italiana e spagnola. Per l’occasione, la celebre cantante ha organizzato un tour notturno per le strade disu un bus double-decker, accompagnando i giornalisti nella scoperta del suo ultimo progetto. Con in cuffia ilbrano, i partecipanti hanno avuto la guida d’eccezione dellastessa, che ha raccontato la nascita del brano, scritto in collaborazione con Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Antonio Dimartino e Anice. La canzone trae ispirazione da una storia personale di, che ha voluto esprimere la libertà di lasciar andare persone importanti senza rancori. Il brano rapuna nuova maturità per l’artista, che afferma: “Non dice addio, ma celebra la libertà di chiudere capitoli senza cercare colpevoli”.