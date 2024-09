L’attualità di San Francesco torna il film di Zeffirelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Del capolavoro senza tempo Fratello sole, sorella luna di Francoche tornerà in sala magistralmente restaurato il 4 ottobre, giorno della solennità del santo patrono d’Italia, colpiscono lo sguardo dello spettatore attuale soprattutto le scene in cui, in preda alla crisi mistica che precederà la sua spoliazione e il suo radicale cambio di vita, rigetta la brutalità e l’orrore della guerra. Quella che per conto di suo padre doveva fare contro i vicini di Perugia per impossessarsi delle loro ricchezze, lasciando in cambio morte e distruzione.