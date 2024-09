La sua vita è come una soap opera trasmessa pure in tv Johnny Depp torna così a parlare dell' ex Amber Heard e della causa in tribunale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il passato non passa. Almeno, non per il momento. Almeno non per. Al Festival di San Sebastian, nei Paesi Baschi spagnoli, il divo ha presentato in anteprima mondiale la sua secondada regista, Modi – Tre giorni sulle alia follia. La pellicola di cui si parla ormai da molto tempo farà capolino anche alla Festa del Cinema di Roma (in programma dal 16 al 27 ottobre), che gli tributerà il premio alla carriera. La trama di “Modi – Tre giorni sulle alia follia” Il film racconta le 72 ore turbolente nella’artista italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), per gli amici semplicemente “Modi”, durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916.