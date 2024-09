Influenza 2024-2025 cosa aspettarci come prepararci e come riconoscerla dai virus di stagione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2024) C’è chi teme che idell’in arrivo siano particolarmente aggressivi. Capita più o meno ad una persona su due. E la percentuale è simile se si considera Covid: per più di una persona su due sarebbe solo una “normale infezione virale”. Insomma, leggendo le cifre della ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, si manifesta una volta di più una sorta di “divisione” nell’atteggiamento degli italiani nei confronti deidi. C’è chi tende a sottovalutarli e c’è chi li teme in modo particolare. Madobbiamo? Proviamo a capire assieme a Fabrizio Pregliasco, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Università degli Studi di Milano – Direttore Sanitario dell’I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano.