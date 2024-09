Immobili residenziali europei ed efficienza energetica | 27 Paesi tante differenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, gli edifici contribuiscono a oltre il 30% delle emissioni di CO2 e rappresentano il 40% del consumo energetico totale dell'Unione Europea. L’Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) è parte integrante del "Fit for 55", una serie di misure climatiche ed energetiche che mira a ridurre le emissioni di gas serra dell'UE del 55% entro il 2030. La decisione della Commissione Europea di impegnarsi per l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050 per il settore residenziale dimostra la volontà dell'Unione Europea di affrontare il cambiamento climatico in modo da rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Con l'Europa alla guida di questa iniziativa, la recente approvazione della Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) ha riacceso i riflettori sulle questioni legate all'nel settore delle costruzioni.