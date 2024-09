Il Papa | Dobbiamo bastonare un po’ l’Italia si privilegia avere cani o gatti e non bambini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Francesco torna a ‘’ perché si preferisconoalla procreazione di: “Vedo che ci sono alcunilì: è bello questo, in una cultura dove sicagnolini oe nonun po’! Credetemi: vale la pena spendere la vita per cambiare in meglio il mondo. Avanti”, ha detto nel suo discorso alla Delegazione di The Economy of Francesco nell’Aula Paolo VI. Non è la prima volta cheFrancesco affronta la questione della denatalità. Già a maggio aveva lanciato un appello: “Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto, tutti, ma non fanno figli”. In occasione degli Stati Generali della Natalità, invece, il Pontefice ha dichiarato che “senzae giovani, un Paese perde il suo desiderio di futuro”.