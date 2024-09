I veggenti dell' alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dicono: non si fa polemica mentre si spala fango. Giusto in teoria. Magari era giusto un anno e mezzo fa, dopo la grande tragedia. Ma se un anno e mezzo dopo la storia si ripete identica, spesso negli stessi luoghi, è un po' difficile chiedere a sindaci e cittadini di tenere la bocca chiusa. Diventa difficile, ad esempio, non chiedersi perché il legname tagliato sulle sponde del Lamone dopo maggio 2023 non sia stato rimosso prima che una nuova piena lo portasse via, facendolo schiantare contro un ponte ferroviario dove ha formato un muro insormontabile, provocando la rottura degli argini del fiume. Chi doveva rimuovere quei tronchi? Una ditta privata? E chi doveva controllare? La Regione? La struttura commissariale? La questione è interessante perché il muro di tronchi sul Lamone non è l'eccezione, è la regola.