Highlights e gol Potenza-Trapani 1-5 Serie C 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilcon glie i gol di, match valido per la sesta giornata del girone C della. Allo stadio Alfredo Viviani i lucani, partiti bene con dieci punti in cinque partite, sono protagonisti di un inizio da incubo, caratterizzato da due gol subiti per mano di Fall e Silvestri tra il 7° e il 12° del primo tempo. Con il passare dei minuti i padroni di casa riescono a entrare nel match, accorgiando le distanze con Caturano al 40?. A inizio secondo tempo rovina la possibile rimonta Novella, espulso per fallo da ultimo uomo. E da quel monento ildilaga.E GOLe gol1-5,) SportFace.