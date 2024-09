Gli insulti razzisti non vengono moderati su X

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A Elon Musk non interessa nulla degli utenti. Utilizza la spada del “free speech” solo nella speranza che le persone utilizzino la sua piattaforma per dare sfogo ai loro impulsi peggiori. Proprio nel giorno in cui è stato annunciato un enorme – e controverso – cambio di paradigma per quel che riguarda la visibilità dei post anche agli utenti bloccati dagli altri utenti, in Italia è diventato di tendenza un hashtag razzista. E la piattaforma cosa ha fatto per limitarne la diffusione? Assolutamente nulla, come al solito. Perché non è la prima volta che gli hashtag (e i post)su X non sono oggetto della moderazione (sempre che ci sia ancora un team) da parte del social network. LEGGI ANCHE > La folle decisione di Musk di rendere il blocco su X (quasi) inutile Non citeremo l’hashtag in questione, proprio per non alimentarne la condivisione.