Fiumicino avviso pubblico animali in canile | preoccupazioni per la loro tutela

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Preoccupazione per il destino di cani e gatti e per la: è quello scaturito, anche fra le associazioniste, con l’“di manifestazione di interesse per l’affidamento annuale del servizio di ricovero, custodia, mantenimento ad vitam e assistenza veterinaria di cani e gatti catturati sul territorio comunale di”. “L’, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 26 settembre, prevede criteri che destano grande preoccupazione e che ci riporta indietro di anni”, hanno dichiarato Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Pd, Angelo Petrillo capogruppo della Lista Civica Ezio Sindaco, Barbara Bonanni del capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche. I capigruppo lamentano risposte insoddisfacenti: “Dal protocollo dell’Enpa, fino ad arrivare alle persone meno abbienti – proseguono -.