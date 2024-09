Ekkelenkamp | Contro l’Inter dobbiamo dare tutto Un dato in casa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Jurgen, centrocampista dell’Udinese autore di uno dei gol della vittoria in Coppa Italiala Salernitana, ha parlato ai canali ufficiali del club avvisandoin vista di sabato DOPPIO IMPEGNO – Mentrearriva alla sfidal’Udinese dopo la cocente sconfitta nel derby, i friulani arrivano alla partita di sabato (ore 15) forti di una vittoria nei sedicesimi di finale della Coppa Italia per 3-1la Salernitana. Tra questi è anin gol anche il centrocampista Jurgen, tra i protagonisti della squadra di Runjaic. E proprio nel postpartita l’olandese è uno dei giocatori che ha parlato non solo dell’impegno – con vittoria – di questa sera, ma anche della gara di sabatoi nerazzurri.