Coppa Italia Pisa-Cesena 0-1 | Decide un gol di Celia nerazzurri eliminati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 - Sconfitta per ilnei sedicesimi di finale di'. Passa il turno ilche, grazie al successo per 1-0 su rete dinel corso del secondo tempo, andrà ad affrontare agli ottavi di finale l'Atalanta. Pochissima la risposta del pubblico con poco più di biglietti venduti. anche la Curva Nord ha commentato ufficialmente questo dato con uno striscione: "Volete stadi pieni? Orari consoni, prezzi adeguati e tv spente" per protestare sull'orario pomeridiano di un giorno infrasettimanale. PRIMO TEMPO - Gara subito ad alti ritmi. Tra il 3' e il 4' Beruatto è abile a coprire e chiudere in corner un'incursione degli ospiti per ben due volte. Sul secondo corner Nicolas compie un errore, poi è Beruatto che rimedia nuovamente.