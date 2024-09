Caso-scuolabus il Comune replica | Sempre disponibili a soluzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il disservizio legato alla mancatatà delloper l’asilo ’Collodi’ di Sferracavallo è parziale perché riferito solo a settembre. Lo sostiene l’assessore all’istruzione, Alda Coppola. "Da anni l’istituto comprensivo Orvieto-Montecchio di cui fa parte la scuola di Bardano, in virtù di una consolidata scelta della direzione didattica di favorire un graduale inserimento dei bambini, a settembre prevede un orario ridotto e l’uscita anticipata entro le ore 14-spiega l’assessore-, nel mese di settembre, come noto alla direzione scolastica e alle famiglie al momento dell’iscrizione, ilgarantisce il servizio in andata ma non al ritorno poiché questa diversità di orario non è compatibile con l’organizzazione del trasporto scolastico sull’intero territorio comunale.