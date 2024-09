Case popolari da recuperare Lite sui costi | sono troppi due milioni per 36 alloggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Comune si è candidato a un bando regionale per realizzare il progetto sperimentale denominato ‘’Milano da abitare’’ e attende entro il 30 settembre il responso sui fondi richiesti a Palazzo Lombardia. L’obiettivo di Palazzo Marino è ristrutturare 36presenti in due quartieri periferici, Niguarda e Chiesa Rossa. Un modo per venire incontro a qualche famiglia milanese in lista d’attesa per avere uno appartenente al patrimonio pubblico. Ma veniamo ai numeri. Il progetto “Milano da abitare“ ammonta a 1,9di euro e il finanziamento regionale richiesto è di 1,5di euro. Il Comune dovrebbe tirare fuori 440.093 euro per ristrutturare i 36 appartamenti.