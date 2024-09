Allarme sui conti Inps | le pensioni anticipate sono ancora troppe

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) IIdell’stanno peggiorando. Il Civ (Comitato di indirizzo e sorveglianza) ha approvato il bilancio preventivo 2024 dell’istituto che chiude con un risultato negativo di 9,2 miliardi di euro. Un risultato in linea con le attese. I dati su cui riflettere peròdiversi. A cominciare dall’aumento di 12,7 miliardi dei trasferimenti effettuati dallo Stato. Servono per coprire il buco che si è creato neidell’istituto per le decontribuzioni volute dal governo per favorire l’occupazione. Il peso per la fiscalità generale passa così da 169 a 182 miliardi. Molto più grave la seconda appostazione con il calo del patrimonio netto che scende da 29,8 a 25 miliardi. Una dinamica preoccupante perché senza un intervento di correzione nel 2032 sarà negativo per 45 miliardi.