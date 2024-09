?? Coppa Italia | Ritorna il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria ??

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilè finalmente tornato dopo oltre due anni di assenza. L’ultima volta che si giocò era aprile 2022, in Serie A, con due successi consecutiviche condannarono ilalla retrocessione. La stagione successiva toccò lo stesso destino ai blucerchiati. Il ritorno del, questa volta in, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi di entrambe le squadre, soprattutto dopo le vittorie agli ultimi turni: laha battuto il Como ai rigori, mentre ilha superato la Reggiana per 1-0. Precedenti e contesto attuale L’ultima volta che ilsi è giocato inrisale a novembre 2020, quando ilvinse 3-1.