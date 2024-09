Un ‘tesoro’ in fumo Trovati 52 chili di droga Arrestati due ventenni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Da diversi giorni i residenti di Viserba avevano notato una Renault Twingo di colore bianco che faceva avanti e indietro nel quartiere. Sospettando che potesse trattarsi di una banda di topi d’appartamento, hanno pensato bene di allertare la polizia di Stato. Non si trattava però di ladri, ma di spacciatori, che avevano stipato in un appartamento estivo la bellezza di 52di. Due giovani, un italiano di 24 anni e un rumeno di 20, entrambi residenti in provincia di Roma, sono statidalla squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia. Le indagini hanno avuto inizio grazie alle segnalazioni dei residenti della zona di via Petropoli e via Canuti, che avevano notato movimenti sospetti nei giorni precedenti: in particolare la loro attenzione era stata catturata da vettura bianca con due giovani a bordo.