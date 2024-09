Uccise i due figli neonati Monia Bortolotti trasferita in una struttura sanitaria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Pedrengo., la donna di Pedrengo accusata di aver tolto la vita ai suoi due bambini di pochi mesi, è statadal carcere alla Rems, Residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza, di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. La sua condizione non era evidentemente più compatibile con la detenzione in carcere, dove si trovava dal 3 gennaio scorso, dopo aver trascorso due mesi nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La Rems è unadi accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La gestione interna è di esclusiva competenzaed ha funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative.