Tangenziale ci sono già delle infiltrazioni

(Di martedì 24 settembre 2024) "Appena inaugurata, cigià segnali preoccupanti sulla qualità dell’opera". Questo è l’allarme che lancia il consigliere Mirco Zanoli, capogruppo in consiglio comunale di "Centrodestra per la rinascita", che spiega: "Secondo quanto hanno evidenziato alcune immagini apparse su gruppi social locali nei giorni scorsi, sembra emergere con evidenza che lungo la nuova, inaugurata da pochi giorni, ci siano già preoccupanti problemi didi acqua. Mi riferisco nello specifico al sottopasso ciclopedonale di via Parolaro, costato 100.000 euro di fondi del bilancio comunale, dove la gettata in cemento presenta problemi die non funziona il sistema di pompaggio.