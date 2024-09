Svezia e Italia workshop sulle tecnologie intelligenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) L'Ambasciata d'ininsieme all'Università di Linköping ha organizzato il "bilateralee le applicazioni dei sensori" al Campus Valla di Linköping, nelle giornate 1 e il 2 ottobre. L'evento ospiterà una tavola rotonda sul tema della sensoristica: una serie die applicazioni per un futuro sostenibile per rafforzare le cooperazioni bilaterali esistenti e stimolare nuove collaborazioni, programmi di partenariato e iniziative competitive internazionali tra istituzionine e svedesi. L'evento è aperto al pubblico. Per maggiori informazioni e per la registrazione visitare l'URL: https://liu.se/en/event/italy-sweden-bilateral--on-smart-sensor-technologies-and-applications