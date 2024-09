Serie B gli squalificati della 6ª giornata | provvedimenti contro Bari Catanzaro Cosenza e Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ stato pubblicato l’elenco deglidopo la 6ªdel campionato diB. Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corsoriunione del 24 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, poco prima dell’iniziogara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che causava lo stordimento di un vigile del fuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE) IEMMELLO Pietro (): sanzione aggravata perché capitanosquadra.