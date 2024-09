Probabili formazioni Como-Verona | sesta giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Ledi, match valevole per ladiA, in programma alle 15:00 di domenica 29 settembre, nella cornice dello stadio Giuseppe Sinigaglia. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle ma soprattutto con gli approfondimenti, nel corso della settimana, sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Cesc Fabregas e Paolo Zanetti.– Spazio al 4-2-3-1 con Cutrone in vantaggio. Sergi Roberto e Perrone a centrocampo. Strefezza, Paz e Fadera tra le linee.– Belahyane intoccabile a centrocampo. Proprio come Dawidowicz e Coppola in difesa.