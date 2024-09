Poveri occupabili I dati pochi dell’Inps e la realtà dietro alla truffa del Supporto formazione e lavoro anticamera della fame

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) A più di 12 mesi di distanza dall’avvio di una misura che ne dura al massimo 12 avremmo voluto conoscerne l’efficacia. Perché il(Sfl), scialuppa da 350 euro al mese per coloro che nel 2023 si sono visti togliere il Reddito di cittadinanza dopo essere stati dichiarati “” per legge, è nato come alternativa all’assistenzialismo, “pensata per supportare quella fascia di ex percettori di RdC che, per le loro caratteristiche, come evidenziato nei precedenti rapporti annualie dall’Anpal, sono molto lontani dal mercato dele devono attivarsi ed essere presi in carico direttamente dai servizi per l’impiego per risultare work ready”, si legge a pagina 182 del nuovo rapporto annuale appena pubblicato dall’Inps. Invece, sulla capacitàmisura di “attivare” quanti vi hanno aderito l’Istituto non dice nulla.