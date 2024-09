Perché alcuni tifosi ce l’hanno con Lukaku? Come se un attaccante dovesse segnare ogni partita

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024)ceconse unUna vita senza lamentele, non sarebbe vita. Vale non solo per ima soprattutto per i. E così anche dopo il pareggio in casa della Juventus, pareggio di fondamentale importanza nel processo di crescita del Napoli di Conte, abbiamo letto e ascoltato qua e là critiche alla prestazione di Romeluallo Juventus Stadium.sefosse stato protagonista di clamorosi gol sbagliati ose la sua prestazione fosse stata evidentemente inferiore a quella dei suoi compagni di reparto. O, ad esempio, del centravanti avversaro (Vlahovic) che è stato addirittura sostituito a fine primo tempo.ha giocato lache Conte aveva disegnato per lui. E che tutti quelli che seguono un po’ il calcio, si sarebbero aspettati.